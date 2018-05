Van Poppel baalt van weer een mislukte sprint

Wielrenner Danny van Poppel baalt van weer een gemiste kans in de Ronde van Italië. De sprinter van LottoNL-Jumbo werd in de zevende etappe goed afgezet door zijn ploeggenoten Jos van Emden en Gijs Van Hoecke, maar Van Poppel kon het net als eerder op Israëlische bodem niet afmaken. ,,Ik ben heel erg teleurgesteld. Ik had hier gewoon kunnen winnen”, mopperde Van Poppel aan de finish in Praia a Mare.

Volgens Van Poppel moest hij de sprint te vroeg aangaan. Op het moment dat Van Hoecke van kop af ging, zag Van Poppel zijn concurrenten aan alle kanten voorbij vliegen. ,,Ik baal heel erg, want ik zat supergoed en had supergoede benen. De ploeg deed voortreffelijk werk, maar ik zat opgesloten en dat is heel frustrerend. Op 300 meter had ik het nog wel willen proberen, maar op 400 meter van de streep de sprint aangaan is gewoon te vroeg, dat heb ik nog nooit gedaan.”

LottoNL-Jumbo nam in de finale brutaal het initiatief, maar de geel-zwarte brigade werd op het beslissende moment afgetroefd. ,,Als Danny een of twee seconden eerder aanzet, had hij meegekund”, zei Van Hoecke. ,,Nu leek het alsof hij stilstond ten opzichte van de rest. Als Jos en ik iets, iets langer op kop hadden kunnen rijden, had Danny zelf kunnen aanzetten en dan zouden die andere mannen niet meer over hem heen kunnen komen.”

Van Emden was vooral slecht te spreken over de vele onverlichte tunnels waar de renners vrijdag doorheen moesten. ,,Belachelijk, ik heb vijf jaar van mijn leven ingeleverd met dat werk in onverlichte tunnels”, mopperde Van Emden. ,,Ik reed er doorheen met de schijt in m’n broek. Ik hoop dat iedereen er recht doorheen is gereden. Dit kan gewoon niet.”