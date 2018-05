Verstappen derde in tweede training Barcelona

Max Verstappen heeft bij de tweede vrije training voor de Grote Prijs van Spanje de derde tijd neergezet. De Limburger kwam in zijn Red Bull tot een tijd van 1.18,533 en was daarmee 0,274 seconde langzamer dan Lewis Hamilton. Aan de einde van de training spinde Verstappen in de eerste bocht, maar hij hield zijn bolide intact.

De Mercedes-coureur was met 1.18,259 de snelste in de tweede training op het Circuit de Catalunya, waar zijn teamgenoot Valtteri Bottas in de eerste training met 1.18,148 nog iets sneller was geweest. De Fin bleef in de middag steken op 1.18,611, de vijfde tijd.

Verstappen moest ook zijn teamgenoot Daniel Ricciardo voor zich dulden. De Australiƫr, die eerder op de dag nog was gecrasht, reed met 1.18,392 de tweede tijd.