Verstappen vierde in eerste training Barcelona

Max Verstappen heeft de eerste vrije training van de Grote Prijs van Spanje afgesloten met een vierde plek. De twintigjarige Limburger zette met zijn Red Bull een tijd van 1.19,260 neer. Dat was ruim een seconde langzamer dan de Finse Mercedes-coureur Valtteri Bottas (1.18,148).

Bottas was afgetekend de snelste op het Circuit de Catalunya. Zijn teamgenoot Lewis Hamilton volgde op 0,849 seconde, voor de Ferrari van Sebastian Vettel (1.19,098). De Finse Ferrari-rijder Kimi Räikkönen bracht de vijfde tijd op de klok.

Daniel Ricciardo zette de zevende tijd neer. De Red Bull-coureur schoot na ongeveer een half uur in de training van de baan in bocht vier en zag zijn racewagen weggetakeld worden. De Australiër kwam zo tot maar elf rondjes in de eerste training, tegen bijvoorbeeld 26 ronden voor Verstappen. Ook de Williams-coureur Lance Stroll miste een bocht.

Robert Kubica zat voor het eerst sinds 2010 tijdens een raceweekend in een Formule 1-auto. De 33-jarige Pool die in 2011 zwaargewond raakte bij een rally-ongeluk, verving de Rus Sergej Sirotkin tijdens de training. Kubica kwam tot een tijd van 1.21,510 en bleef daarmee alleen zijn teamgenoot Stroll voor (1.22,756), die voor zijn crash tot slechts vijftien rondjes kwam.