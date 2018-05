Bertens heeft pijn, maar kan toch lachen

Tennisster Kiki Bertens speelde in de finale van het WTA-toernooi van Madrid, tegen Petra Kvitová, haar zesde partij in een week tijd. En dan ook nog eens een wedstrijd van twee uur en 52 minuten, die ze uiteindelijk verloor (7-6 4-6 6-3).

,,Het doet pijn, ik denk dat je dat wel kunt zien¨, zei Bertens tijdens de persconferentie. ,,Ik heb alles gegeven wat ik in me had, dus ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Petra is een van de beste knoksters, dus het was heel moeilijk.¨

Tijdens de prijzenceremonie richtte Bertens zich ook tot haar coach Raemon Sluiter. ,,Deze is ook voor jou¨, zei ze. Kvitová noemde Sluiter op haar beurt ‘een van de leukste gasten op de tour’.

,,Ik ben zo blij om ‘Rae’ als mijn coach te hebben¨, aldus Bertens. ,,Petra is een van de aardigste meiden op de tour. Dus als zij dat zegt, dan weet je dat dat klopt.¨

Bertens versloeg afgelopen week twee voormalig nummers 1 van de wereld: Caroline Wozniacki en Maria Sjarapova. Bertens: ,,Ik kan heel trots zijn op mezelf na deze week. Vandaag was een speciale dag voor me.¨