Bertens kan zesde titel pakken in Madrid

Tennisster Kiki Bertens kan zaterdag op het gravel in Madrid voor de zesde keer in haar loopbaan een WTA-titel veroveren. De 26-jarige Wateringse staat voor de zevende keer in een finale op het hoogste niveau. Met de Tsjechische Petra Kvitova treft Bertens een gelouterde tegenstandster, die al 23 toernooien op haar naam schreef.

Kvitova, nummer tien van de wereld, was in 2011 en 2015 de beste in Madrid. De 28-jarige Tsjechische speelt echter het liefste op gras, terwijl Bertens gravel als voorkeur heeft. Bertens speelde één keer eerder tegen Kvitova, drie jaar geleden op het ‘heilige’ gras in Londen. Toen pakte ze in de eerste ronde van Wimbledon slechts één game.

De nummer twintig van de wereld maakte deze week grote indruk in Madrid met zeges op Caroline Wozniacki, Maria Sjarapova en Caroline Garcia. Als Bertens haar topweek bekroont met de titel, zou dat de beste prestatie uit haar tenniscarrière zijn. Bij winst van het hoog aangeschreven toernooi ontvangt ze een cheque van bijna 1,2 miljoen euro. ,,Ik ben nog niet bezig met de eindzege. Ik ben vooral aan het genieten van de sfeer hier en van mijn spel”, zei Bertens.