Bertens verliest meeslepende finale in Madrid

Het is Kiki Bertens niet gelukt het prestigieuze WTA-toernooi van Madrid op haar naam te schrijven. In een meeslepende eindstrijd, die bijna drie uur duurde, moest ze met 7-6 (6), 4-6, 6-3 haar meerdere erkennen in de Tsjechische Petra Kvitová.

In de eerste set, die liefst vijf kwartier duurde, gaf Bertens (26) een 4-2 voorsprong uit handen. In de tiebreak die na ruim een uur volgde, kwam Bertens van 4-6 nog terug tot 6-6, maar met twee sterke punten trok de nummer 10 van de wereld de set naar zich toe.

Ook in de tweede set plaatste Bertens de eerste servicebreak. Op 5-4 mocht ze serveren voor setwinst en ze maakte het af met een ace.

In de derde set sloeg Bertens bij een 3-2 achterstand op breakpoint tegen een dubbele fout. Ze brak meteen terug, maar kon een nieuwe break niet meer repareren. Kvitová serveerde het duel op love uit.

Het contrast tussen het eerste onderlinge duel tussen Bertens en Kvitová was bijzonder groot. Drie jaar geleden moest Bertens op Wimbledon in 36 minuten genoegen nemen met één game.

Bertens stond voor het eerst in haar loopbaan in de finale van een Premier Mandatory-toernooi, de categorie onder de grandslamtoernooien.

Kvitová is de eerste speelster die het toernooi voor de derde keer weet te winnen. De afgelopen twee edities werden gewonnen door de Roemeense Simona Halep.

Dankzij haar finaleplaats stijgt Bertens naar de 15de plaats op de wereldranglijst. Bovendien mag ze 583.725 euro bijschrijven. Komende week komt ze in actie op het WTA-toernooi van Rome, waar ze vorig jaar de halve finales haalde.