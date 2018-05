Bolide Hartley breekt in tweeën

Formule 1-coureur Brendon Hartley heeft zijn Toro Rosso tijdens de derde vrije training van de Grand Prix van Spanje aan barrels gereden. De Nieuw-Zeelander raakte tegen het einde van de sessie de macht kwijt over zijn bolide en knalde op hoge snelheid tegen de omheining.

De coureur stapt op het oog ongedeerd uit het wrak en liet via de teamradio weten in orde te zijn, maar hij zal nog een medische check ondergaan. Van zijn auto bleef weinig over. Bij het wegtakelen brak het chassis in tweeën. Deelname later zaterdag aan de kwalificaties lijkt uitgesloten.