Bouwman: voorsprong was net te klein

De achtste rit van de Ronde van Italië was net een kilometer te lang voor Koen Bouwman. De 24-jarige wielrenner van LottoNL-Jumbo had met nog een kilometer te gaan goede hoop op de etappezege, goed voor de grootste triomf uit zijn carrière. Hij moest de zege echter laten aan Richard Carapaz uit Equador.

,,Ik heb er zeker in geloofd”, zei Bouwman. ,,Ik keek een paar keer achterom en zag dat die jongen van AG2R er niet bij kon komen. Toen Carapaz er overheen kwam wist ik dat het voorbij was.”

Bouwman maakte deel uit van een kopgroep van zeven man die met een voorsprong van tweeënhalve minuut begon aan de slotklim van zeventien kilometer. ,,Onze voorsprong liep voor de klim net te veel terug om zeker te zijn dat we voor de ritwinst gingen”, wist de Nederlander. ,,Ik denk dat ik bergop de sterkste was in de kopgroep. Ik ben zo hard als ik kon omhoog gereden. Het is jammer dat je dan een kilometer voor de finish wordt teruggepakt.”

Lang treuren wil Bouwman, die als 44e finishte, echter niet. ,,Dit geeft vertrouwen voor de komende dagen. Er komen nog twaalf etappes.”