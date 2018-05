Ecclestone koopt voor 4 miljoen auto Senna

Oud-Formule 1-baas Bernie Ecclestone heeft voor bijna 4,2 miljoen euro de McLaren gekocht waarin de Braziliaanse racelegende Ayrton Senna in 1993 de Grand Prix van Monaco won. De Brit deed dat op een veiling van Bonhams in Monaco, waar hij met het hoogste bod kwam.

De MP4/8a heeft nog de originele Ford-motor en versnellingsbak die Senna gebruikte voor zijn zesde zege op het stratencircuit van Monaco. De drievoudig wereldkampioen overleed een jaar later door een zware crash tijdens de Grand Prix van San Marino.

Het is een van de hoogste prijzen ooit betaald voor een antieke Formule 1-auto. Voor zover bekend ging een Ferrari waarin de Duitser Michael Schumacher in 2001 reed in november vorig jaar voor 7,5 miljoen dollar (6,2 miljoen euro) onder de hamer.

Ecclestone zwaaide veertig jaar lang de scepter over de koningsklasse van de autosport. Hij moest vorig jaar wijken door de overname van het Amerikaanse Liberty. Hij heeft al een grote collectie van historische Formule 1-bolides in bezit.