Gatlin slechts zevende in Shanghai

Justin Gatlin is vroeg in het seizoen nog niet in vorm. De wereldkampioen op de 100 meter uit de Verenigde Staten kwam in de Diamond League van Shanghai niet verder dan een zevende plaats.

Gatlin finishte na 10,20 en was beduidend langzamer dat de Britse winnaar Reece Prescod (10,04). De Chinees Su Bingtian eindigde op kleine achterstand (10,05) als tweede, voor zijn landgenoot Xie Zhenye (10,17).

Gatlin kwam slecht uit de startblokken en kon vervolgens zijn achterstand niet meer goedmaken.