Mislukte training Verstappen

De derde en laatste vrije training bij de Grand Prix van Spanje is voor Max Verstappen ongelukkig verlopen. De Limburger wist geen snelle ronde te rijden in zijn Red Bull en moest de sessie op het circuit van Barcelona voortijdig beëindigen. Het team meldde dat er problemen waren met de elektronica in zijn Formule 1-bolide. Hij zette uiteindelijk de twaalfde tijd neer.

De 21-jarige Verstappen won twee jaar geleden bij zijn debuut voor Red Bull de Grote Prijs van Spanje. Hij was destijds de jongste winnaar aller tijden én de eerste Nederlander met een zege in de koningsklasse van de autosport.

Dit seizoen verliep tot dusver teleurstellend, met als dieptepunt de crash met teamgenoot Daniel Ricciardo in de vorige race in Azerbeidzjan. Het Oostenrijkse team heeft de Red Bull voor de race in Spanje iets aangepast. De Nederlander was na de trainingen op vrijdag, waarin hij de derde tijd klokte, tevreden over de updates.

In de derde sessie zat alles tegen. Zo raakte Verstappen even buiten de baan en reed aan de verkeerde kant van een paaltje het circuit weer op. De wedstrijdleiding kan hem daarvoor straffen. Hij kon ook de supersoft-banden niet uitproberen, waardoor een snelle ronde uitgesloten was.

De Brit Lewis Hamilton, die de WK-stand na de eerste vier races aanvoert, was de snelste in zijn Mercedes. Zijn Finse teamgenoot Valtteri Bottas reed de tweede tijd en Sebastian Vettel in zijn Ferrari de derde. De verschillen waren klein. Om 15.00 uur is de kwalificatierace.