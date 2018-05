Oomen: we zaten er goed bij met Dumoulin

Tom Dumoulin en Sam Oomen kwamen beiden in de groep met favorieten over de finish in de achtste etappe van de Ronde van Italië. Dumoulin werd elfde, Oomen negentiende. ,,We zaten er goed bij met Tom”, zei Oomen. ,,Het was een degelijke dag.”

Veel wijzer heeft de lange slotklim naar Montevergine de renners van Sunweb echter niet gemaakt, vond de meesterknecht van Dumoulin. ,,Deze slotklim was niet zo selectief, waardoor de groep nog redelijk groot was”, zei hij. ,,Ik denk dat morgen wel meer duidelijk wordt.” De negende etappe van de Giro heeft een finale bergop naar een hoogte van 2135 meter.

Oomen zag tijdens de beklimming Chris Froome nog ten val komen. ,,Ik zat achter Froome die weggleed in een bocht. Het was superglad omdat het net had geregend. Ik denk dat hij te snel weer aanzette en toen gleed hij onderuit.” De Britse kopman van Team Sky kon met hulp van zijn ploeggenoten echter weer snel aansluiten en finishte als 22e in dezelfde tijd als Oomen en Dumoulin.