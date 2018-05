Opgave triatlete Klamer in Yokohama

Triatlete Rachel Klamer heeft opgegeven in de derde wedstrijd uit de World Triathlon Series in het Japanse Yokohama. De Nederlandse, die in maart nog de eerste race uit de cyclus in Abu Dhabi won, stapte uit bij het lopen. Ze was toen al kansloos voor een hoge klassering. In de ranking van het WK-klassement zakte ze van de tweede naar de achtste plaats.

De wedstrijd in Yokohama was de eerste uit het kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Klamer wil daar weer meedoen. Ze eindigde in Rio 2016 als tiende. Haar uitvalbeurt in Yokohama betekent dat ze de nieuwe olympische cyclus zonder punten begint.

De Beuningse kwam al direct na de start bij het zwemmen in de problemen en klauterde op een minuut achterstand van de eerste uit het water. In haar fietsgroep bleek de samenwerking niet optimaal en liep het gat naar de kopgroep op naar drie minuten. Klamer stapte teleurgesteld uit tijdens het lopen, het laatste onderdeel. Ze giste naar de oorzaak van haar offday.

,,Het ging gewoon niet. Zwemmen was superslecht en daardoor vooral knokken in het water. Ik moet eerst de zaken op een rijtje zetten voordat ik conclusies ga trekken”, liet ze weten via de triatlonbond.

De zege in Yokohama ging naar Flora Duffy uit Bermuda. De regerend wereldkampioene legde de olympische afstand (1,5 km zwemmen – 40 km fietsen – 10 km hardlopen) af in 1.53.25. Bij de mannen won de Spanjaard Mario Mola in 1.44.59.