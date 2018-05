Pole voor Hamilton, Verstappen vijfde

Max Verstappen start bij de Grote Prijs van Spanje zondag als vijfde. De coureur van Red Bull zette een tijd van 1.16,816 neer en bleef daarmee 0,643 verwijderd van de beste tijd van Lewis Hamilton. De Brit bracht met zijn Mercedes 1.16,173 op de klok.

De Fin Valtteri Bottas staat zondag naast Hamilton op de eerste startrij. Hij was met zijn Mercedes met 1.16,213 nipt langzamer dan de Brit. Daarachter staan de twee Ferrari’s van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen.

Daniel Ricciardo staat met zijn Red Bull naast Verstappen op de derde startrij. De Australiër was twee duizendste van een seconde langzamer dan de Limburger.

Verstappen zat aanvankelijk dicht bij de beste tijd, maar zag in het derde deel van de kwalificatie toch de Ferrari’s onderdoor komen. ,,We zitten er altijd lekker bij, tot zij de motoren opendraaien”, zei de coureur gelaten bij Ziggo Sport. ,,Ik sta vijfde, de eerste drie hadden we toch niet gehaald.”

Verstappen probeerde in de slotfase van de kwalificatie zijn rondetijd van 1.16,816 nog te verbeteren, maar kwam niet meer aan zijn eigen beste rijd. ,,Ik had veel onderstuur in de laatste ronde”, gaf hij als reden.

De Grote Prijs van Spanje start om zondag om 14.00 uur. Verstappen won twee jaar geleden op het Circuit de Catalunya in Barcelona zijn eerste Formule 1-race.