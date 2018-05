Schippers tweede op 200 meter in Shanghai

Dafne Schippers is in haar eerste race van dit seizoen over 200 meter als tweede geëindigd. De Utrechtse tweevoudig wereldkampioene op deze afstand sprintte in de Diamond League van Shanghai naar een tijd van 22,34. Ze moest wel flink prijsgeven op Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama’s, die won in 22,06.

Toch zal Schippers tevreden zijn over de uitkomst, al lag haar tijd ruim boven haar persoonlijke record van 21,63. Ze liep een redelijk ontspannen race, waarin ze pas op de laatste meters wat verkrampte. Schippers bleef internationale toppers al de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou (vierde in 22,58) en de Jamaicaanse Shericka Jackson (derde in 22,36) voor.

Schippers opende haar buitenseizoen vorige week In Doha. Ze moest toen genoegen moeten met de zesde plaats op de 100 meter in 11,03. Ze zei na afloop dat ze tijdens die race een black-out had.

Nadine Visser kwam in het regenachtige Shanghai alweer dicht in de buurt van het Nederlands record op de 100 meter horden gekomen. De nummer drie van de afgelopen WK indoor op de 60 meter horden finishte als zesde in 12,81. Die tijd was vier honderdsten verwijderd van de nationale toptijd die al sinds 1989 met 12,77 op naam van Marjan Olyslager staat.

Visser is van origine meerkampster, maar legt zich dit seizoen toe op de horden. Ze geldt nu al als medaillekandidate voor de EK in augustus in Berlijn. In de race in Shanghai was ze de tweede Europese achter de Noorse Isabelle Pedersen (12,76). De Amerikaanse Brianna McNeal won in 12,50.

Menno Vloon en Melissa Boekelman konden zich in China niet onderscheiden. Polsstokhoogspringer Vloon sprong drie keer af op 5,61 en werd negende met een hoogte van 5,46. Boekelman stootte de kogel naar een voor haar doen matige 17,11 en eindigde daarmee eveneens als negende.