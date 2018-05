Simpson fiere leider in Players Championship

De Amerikaanse golfer Webb Simpson heeft de leiding stevig in handen in The Players Championship, ook wel bekend als het vijfde major. Hij kwam in zijn tweede ronde op de TPC Sawgrass in Ponte Vedra Beach (Florida) tot een score van 63 slagen, negen onder par. Hij evenaarde daarmee het baanrecord. Zijn voorsprong op de nummer twee in de tussenstand, de Zuid-Afrikaan Charl Schwartzel, bedraagt vijf slagen.

Simpson was op weg naar een nieuw baanrecord. Hij stond dankzij een eagle en negen birdies na zestien van de achttien holes al op 11 onder par, maar een double bogey (+2) op de zeventiende voorkwam een niet eerder vertoonde score van 61 slagen. Simpson won in 2012 het US Open; hij staat momenteel 41e op de wereldranglijst.

Tiger Woods is vrijwel kansloos voor de zege in The Players. De Amerikaan haalde met een score van 71 maar net de cut. Hij staat al veertien slagen achter op Simspon.