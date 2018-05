Springruiter Smolders wint in Hamburg

Springruiter Harrie Smolders heeft de Grote Prijs van Hamburg gewonnen. Op de rug van Don VHP Z N.O.P. was hij de snelste in de barrage.

Smolders verstevigde zijn leidende positie op de wereldranglijst en stelde alvast een ticket veilig voor de finale van de Global Champions Tour eind dit jaar in Praag.

Smolders eindigde vorig jaar nog als tweede in Hamburg. ,,Mijn paard houdt van de ring hier in Hamburg”, zei hij. ,,Hij springt hier altijd goed en was weer heel goed in vorm. Ik wilde mijn winst in barrage pakken in de afstand tussen hindernis twee en drie en dat lukte.”

Smolders finishte na een foutloze barrage in 37,97 en mocht een cheque van 100.000 euro in ontvangst nemen. Alleen de Duitser Maurice Tebbel bleef ook zonder strafpunten en eindigde als tweede. Marc Houtzager werd achtste met Sterrehof’s Baccarat.