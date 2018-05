Thiem net als vorig jaar naar finale Madrid

Dominic Thiem heeft zijn overwinning op Rafael Nadal een goed vervolg gegeven. Ten koste van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson plaatste hij zich voor de finale van het masterstoernooi van Madrid: 6-4, 6-2.

In beide sets brak Thiem zijn tegenstander in de openingsgame. Zelf leverde hij geen enkele keer zijn servicegame in en hij kwam nauwelijks in de problemen. Toen hij op 5-4 in de eerste set voor setwinst serveerde, moest hij wel breakpoints wegwerken.

Vorig jaar stond Thiem ook in de finale in Madrid en toen moest hij zijn meerdere erkennen in Rafael Nadal. Dat was pas zijn eerste finaleplaats op een masterstoernooi.

In de eindstrijd staat Thiem zondag tegenover de winnaar van het duel tussen Denis Shapovalov uit Canada en de Duitser Alexander Zverev.

Zaterdagavond om 18.30 uur wordt de eindstrijd van het vrouwentoernooi gespeeld. Kiki Bertens neemt het daarin op tegen de Tsjechische Petra Kvitov√°.