Tweede aankomst bergop in Giro

Tom Dumoulin moet na een rustige sprintersetappe in de Ronde van Italië weer hard aan het werk. De achtste etappe eindigt na 209 kilometer bergop in Montevergine di Mercogliano, een plaats in de Apennijnen. Dumoulin staat op de tweede plaats in het algemeen klassement, met zestien seconden achterstand op de Britse leider Simon Yates.

De achtste rit begint in Praia a Mare, waar de Ier Sam Bennett vrijdag in de massasprint Elia Viviani aftroefde. De etappe voert over heuvelachtig parcours naar Mercogliano, waar de finish ligt op 1253 meter hoogte. Het is de tweede aankomst bergop in deze Giro na de rit op donderdag naar de Etna, waar Mitchelton-Scott een geslaagde coup pleegde. De Colombiaan Esteban Chaves won de rit, zijn ploeggenoot Yates pakte de roze trui. Dumoulin kwam als achtste boven, 26 seconden na de twee renners van de Australische formatie.

De slotklim op zaterdag is zo’n 17 kilometer lang, met een gemiddeld stijgingspercentage van 6 procent en een uitschieter van 10 procent. Zondag volgt opnieuw een bergetappe met een aankomst bergop.