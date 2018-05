Van der Mark zesde in Imola

Wegracer Michael van der Mark heeft geen plek op het podium kunnen bemachtigen in de negende race van het WK Superbike. De Rotterdammer eindige op het Italiaanse circuit van Imola als zesde op zijn Yamaha. Hij gaf negentien seconden toe op de Britse racewinnaar Jonathan Rea (Kawasaki).

Van der Mark wist drie weken geleden twee keer op het podium te eindigen tijdens het Superbike-weekeinde op het TT Circuit van Assen. Een herhaling bleek in Imola niet mogelijk. Van der Mark startte de race vanaf plek twaalf en wist in de eerste ronden op te rukken. Eenmaal op de zesde plaats beland, bleef hij in het tweede deel van de race op die positie hangen.

In de tussenstand zakte de Nederlander een plek naar plaats vijf met 113 punten. Rea verstevigde zijn koppositie met 184 punten.