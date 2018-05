Visser weer in de buurt van record horden

Atlete Nadine Visser is bij de wedstrijden uit de Diamond League in Shanghai alweer dicht in de buurt van het Nederlands record op de 100 meter horden gekomen. De nummer drie van de afgelopen WK indoor op de 60 meter horden finishte als zesde in 12,81. Die tijd was vier honderdsten verwijderd van de nationale toptijd die al sinds 1989 met 12,77 op naam van Marjan Olyslager staat.

Visser is van origine meerkampster, maar legt zich dit seizoen toe op de horden. Ze geldt nu al als medaillekandidate voor de EK in augustus in Berlijn. In de race in Shanghai was ze de tweede Europese achter de Noorse Isabelle Pedersen (12,76). De Amerikaanse Brianna McNeal won in 12,50.

Visser opende vorige week haar buitenseizoen in de Diamond League in Doha en liep toen naar de zevende plaats in 12,94. Vorig jaar kwam ze op de 100 meter horden al een keer tot 12,78, één honderdste boven het Nederlands record.