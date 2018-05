Dumoulin: een aantal renners is beter

Tom Dumoulin werd na de negende etappe van de Ronde van Italië in een gondeltje naar beneden gebracht. ,,Ik ben al zeven jaar prof, maar dit is me nog niet gebeurd. Dit is weer eens wat anders”, zei de renner van Team Sunweb, die in de rit met aankomst op de Gran Sasso d’Italia 12 seconden verloor in de laatste kilometer en in het algemeen klassement zakte van de tweede naar de derde plaats.

,,Ik heb een prima koers gereden. Het was lastig de laatste 4 kilometer, echt zwaar, maar dat was het voor iedereen. Ik heb er alles uitgehaald, maar een aantal renners is op dit moment beter. Toch zit ik zit er niet ver achter.”

De Britse rozetruidrager Simon Yates (Mitchelton-Scott) won de bergrit en heeft zijn voorsprong op Dumoulin uitgebouwd naar 38 seconden. De Colombiaan Esteban Chaves ging Dumoulin voorbij in het klassement en staat op 32 tellen. ,,Yates steekt er op dit moment echt bovenuit”, erkende de renner uit Maastricht, die vorig jaar de Giro won. ,,Een aantal renners is bergop beter dan ik. Ik hoop dat dat nog een beetje gaat veranderen en anders is het zien hoeveel tijd ik op hen kan pakken of ga verliezen. Het ligt nog helemaal open. Het is wel mooi meegenomen dat Chris Froome tijd heeft verloren.”

De rustdag op maandag komt Dumoulin goed uit. ,,Ik rijd niet meer fris in de rondte. De rit was 230 kilometer en al die tijd heb ik niet het gevoel gehad van wow, ik vlieg hier die etappe in. Maar ik kan er nog altijd hard mee fietsen hè, dus dan is er geen probleem.”