Grosjean bestraft voor crash in Barcelona

De Franse Formule 1-coureur Romain Grosjean is na de Grand Prix van Spanje bestraft voor zijn rijfout in de eerste ronde. De rijder van Haas moet over twee weken bij de Grand Prix van Monaco drie plaatsen naar achteren in de startopstelling.

Grosjean ging in de fout in de derde bocht na de start. Hij raakte buiten de baan en spinde. Daarmee kwamen zoveel stofwolken vrij, dat twee andere coureurs op de auto van Grosjean botsten. De Fransman Pierre Gasly (Toro Rosso) en de Duitser Nico H├╝lkenberg (Renault) vielen door de crash uit, evenals Grosjean zelf.

De Fransman zei dat hij er weinig aan kon doen. ,,Ik probeerde juist contact met anderen te vermijden, maar ik had geen controle meer.”