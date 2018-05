Hamilton: eindelijk weer één met de auto

Lewis Hamilton boekte in de Grand Prix van Spanje zijn 64e zege in de Formule 1. Het was er een waar de viervoudig Brits wereldkampioen in andere jaren patent op had, maar dit seizoen nog niet had laten zien; hij reed zijn Mercedes onbedreigd en met grote voorsprong op de concurrentie naar de finish. ,,Dit begint er weer op te lijken. Ik voelde me vandaag weer één met de auto en dat gevoel had ik dit jaar nog niet gehad”, zei de winnaar na afloop.

Een lekker gevoel, vervolgde Hamilton, die in de WK-stand zijn leidende positie verstevigde en uitliep op de Duitser Sebastian Vettel, die vierde werd in zijn Ferrari. ,,We gaan de druk weer opvoeren. Deze overwinning geeft het hele team weer extra kracht.”