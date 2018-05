Herlings oppermachtig ondanks slechte start

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft op overtuigende wijze de Grote Prijs van Letland op zijn naam geschreven. Nadat hij de eerste manche al had gewonnen, was Herlings na een inhaalrace ook de beste in de tweede manche en pakte zo de volle buit.

De 23-jarige Brabander was net als in de eerste manche matig weg en moest in de achtervolging op zijn grootste rivaal Antonio Cairoli. Die begon op de tweede plek achter de goed vertrokken Nederlander Glenn Coldenhoff. Het kostte Herlings ruim twintig minuten om de Italiaanse wereldkampioen, die tien seconden voorsprong had, weer in te halen. De Nederlander passeerde Cairoli en liep vervolgens ook snel verder weg. Coldenhoff eindigde als zesde.

Herlings komt door de zege in de WK-stand op 336 punten. Dat zijn er 29 meer dan Cairoli. Coldenhoff staat zesde met 180 punten.