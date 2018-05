Hoofdrol Groot in finale Champions League

Handbalinternationals Nycke Groot en Yvette Broch hebben voor het tweede jaar op rij de Champions League gewonnen met hun club Györi. De Hongaarse ploeg won de spannende finale in Boedapest na een verlenging met 27-26 van de Macedonische club Vardar. Groot vertolkte een hoofdrol met negen treffers. Broch scoorde één keer.

De finale was een herhaling van vorig jaar. Ook toen won Györi pas na verlenging van Vardar. En waren Groot en Broch van de partij. Györi is de eerste club die met succes de titel in het belangrijkste Europese bekertoernooi verdedigt.

De verlenging was nodig nadat het 20-20 stond na zestig minuten. Bij een voorsprong van 27-26 had Vardar nog een kans op de gelijkmaker, maar doelvrouw Eva Kiss stopte de worp van Andrea Canadija.