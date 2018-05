Kampong wint eerste duel in hockeyfinale

De hockeyers van Kampong hebben het eerste duel met Amsterdam om de Nederlandse titel gewonnen. De titelhouder pakte in het Wagenerstadion de winst via shoot-outs: 3-2. De wedstrijd was in 1-1 geëindigd.

Tijn Lissone had Amsterdam na bijna 10 minuten op voorsprong gebracht. De middenvelder tikte de bal na een lange klap van Teun Rohof van dichtbij langs keeper David Harte. De gelijkmaker van Kampong, aan het begin van het tweede kwart, kwam op vrijwel identieke wijze tot stand. Martijn Havenga dribbelde de cirkel in en zijn inzet werd langs de Amsterdamse keeper getikt door Philip Meulenbroek.

Kampong maakte na rust de meeste aanspraak op de winst, onder meer met een aantal strafcorners. Omdat er echter niet uit werd gescoord, moesten shoot-outs de beslissing brengen. De eerste twee pogingen van beide clubs waren raak, daarna leidde de toenemende spanning tot een reeks missers. Bjorn Kellerman wist de vijfde shoot-out van Kampong wel te benutten, waarna Harte de laatste Amsterdamse poging van Rohof keerde.

De hockeyers uit Utrecht kunnen het zaterdag voor eigen publiek al afmaken, anders volgt een dag later een beslissingswedstrijd. Kampong had vorig jaar in de finale Rotterdam over twee duels verslagen, twee keer via shoot-outs.