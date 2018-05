Simpson riant op kop in Players Championship

Met nog een speelronde te gaan kan Webb Simpson de titel op het Players Championship bijna niet meer ontgaan. De Amerikaanse golfer heeft na drie ronden een voorsprong van zeven slagen opgebouwd op zijn eerste achtervolger, de Nieuw-Zeelander Danny Lee.

Simpson (32) kwam op de TPC Sawgrass golfbaan in het Amerikaanse Ponte Vedra Beach op de derde dag tot een ronde van 68 slagen, vier onder par. Het was zijn minste dag na ronden van 66 en 63 waarmee hij op een totaal van 197 uitkomt. Lee had ook zijn minst trefzekere dag (70) en staat op 204 slagen. Op de derde plaats volgt de Amerikaan Dustin Johnson, de nummer één van de wereld, die negen slagen meer telt dan de leider.

De Amerikanen Tiger Woods en Jordan Spieth noteerden een fraaie derde ronde van 65 slagen, zeven onder par, waarmee ze van de 68e naar de negende plaats opklommen. Met elf slagen meer dan de leider moeten ze al rekenen op een totale offday van Simpson.

Het Players Championship geldt als het belangrijkste toernooi na de majors.