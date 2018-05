Twee titels atleet Comenentia in Amerika

De Amsterdamse atleet Denzel Comenentia heeft dit weekeinde in het Amerikaanse Knoxville (Tennessee) twee collegetitels veroverd. Hij won zowel het kogelslingeren als het kogelstoten in de Southeastern Conference. Voor beide onderdelen is de 22-jarige Comenentia al geplaatst voor de EK atletiek in augustus in Berlijn.

Comenentia slingerde de kogel naar 75,92 meter en daarmee bleef hij een fractie verwijderd van het Nederlands record, dat hij in maart verbeterde naar 76,29 meter. Het kogelstoten won hij met een afstand van 20,88, een dik persoonlijk record. Rutger Smith is Nederlands recordhouder met 21,62 meter.