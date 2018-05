Van der Mark crasht met Melandri

Wegracer Michael van der Mark (Yamaha) is in de tiende race van het seizoen in het WK Superbike gecrasht. De Nederlander kwam op het circuit van het Italiaanse Imola in de tiende ronde in botsing met de Italiaan Marco Melandri (Ducati). Beide motorcoureurs, die met elkaar in gevecht waren om de derde plek, vielen uit.

De Brit Jonathan Rea won de race. Hij boekte al zijn 59e zege in het WK Superbike en evenaarde daarmee het recordaantal zeges in deze klasse van zware motoren van zijn landgenoot Carl Fogarty. Rea leidt ook riant in het WK.

Van der Mark eindigde zaterdag op Imola als zesde in de negende race. Door zijn uitvalbeurt van zondag scoorde de Rotterdammer geen punten; hij zakte in de tussenstand naar de zesde plaats.