Verstappen op jacht naar podium in Barcelona

Max Verstappen gaat bij de Grote Prijs van Spanje op jacht naar het podium. De coureur van Red Bull, die in de eerste vier races slechts achttien punten vergaarde, start om 15.10 uur vanaf de vijfde positie. Lewis Hamilton vertrekt van poleposition op het Circuit de Catalunya.

Hamilton heeft op de eerste startrij zijn teamgenoot Valtteri Bottas naast zich. Daarachter staan de twee Ferrari’s van Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Daarna volgen de Red Bulls van Verstappen en Daniel Ricciardo. Verstappen bleef zijn Australische teamgenoot in de kwalificatie twee duizendsten van een seconde voor.

Verstappen vierde op het circuit in Barcelona twee jaar geleden zijn eerste grote triomf. Nadat de Mercedescoureurs Hamilton en Nico Rosberg al vroeg uitvielen, snelde de Limburger naar zijn eerste grandprixzege. Vorig jaar haalde hij de finish niet, maar Verstappen is na enkele updates van de auto positief. ,,We hebben een geweldige wagen voor de race, dus we maken een goede kans”, liet hij na de kwalificatie weten.