Verstappen rijdt in Spanje naar het podium

Max Verstappen heeft zijn eerste podiumplaats van dit seizoen behaald in de Formule 1. De Nederlander eindigde in de Grand Prix van Spanje op de derde plaats achter winnaar Lewis Hamilton en nummer twee Valtteri Bottas, allebei coureurs van Mercedes.

De Limburger reed in de slotfase van de race op het Circuit de Catalunya van Barcelona in een licht beschadigde Red Bull, maar hij wist toch de aandringende Sebastian Vettel van Ferrari van zich af te houden. Verstappen herstelde zich met zijn derde plaats knap van de domper van twee weken geleden in de Grand Prix van Azerbeidzjan, toen hij na een botsing met teamgenoot Daniel Ricciardo uitviel.

Hamilton was oppermachtig in Barcelona. De regerend wereldkampioen was veruit de snelste en boekte al zijn 64e overwinning in een grand prix. De Brit verstevigde tevens zijn koppositie in het kampioenschap.

Verstappen reed vanaf de vijfde plek bij de start een solide race, maar zijn bolide van Red Bull miste eigenlijk de pure snelheid om serieus voor het podium te strijden. Bovendien bleek inhalen erg lastig. Op twee derde van de race leek de vierde plaats het maximaal haalbare. Hij had daarbij al het geluk dat de voor hem rijdende Fin Kimi Räikkönen stilviel met een kapotte Ferrari.

Totdat Vettel plotseling besloot alsnog een pitstop te maken voor verse banden. De Duitser deed dat in een fase waarin het veld even wat langzamer moest rijden doordat de Fransman Esteban Ocon stil stond langs de baan. Vettel keerde terug achter Verstappen, die ineens derde lag en een niet verwachte podiumplaats zag lonken.

Heel even was er daarna paniek, omdat de Nederlander toucheerde met de Williams van achterblijver Lance Stroll en een stuk van zijn voorvleugel verloor. De Red Bull miste daardoor wat balans, maar Verstappen bleef onverstoorbaar doorrijden. Het euvel deerde hem ogenschijnlijk nauwelijks, want hij liet Vettel niet dichterbij komen en reed de Red Bull keurig binnen.