Zeges voor Kimmann en Smulders in Zolder

BMX’er Niek Kimmann heeft na zijn zege op zaterdag ook de tweede wereldbekerwedstrijd in Heusden-Zolder op zijn naam geschreven. De 21-jarige was in de finale de Fransman Joris Daudet en de Australiër Anthony Dean te snel af.

In het wereldbekerklassement deed Kimmann goede zaken. Hij liep uit naar 795 punten. Daudet volgt met 685 punten, voor zijn landgenoot Sylvain André die op 650 staat. Twan van Gendt staat vijfde (485).

Laura Smulders pakte op de tweede dag op de Belgische baan wel de zege. De 24-jarige Nederlandse bleef Judy Baauw en de Russin Natalia Afremova voor. Een dag eerder moest Smulders genoegen nemen met brons achter de Britse Bethany Shriever en Baauw. In het wereldbekerklassement gaat Smulders ruim aan de leiding met 815 punten. Baauw volgt met 610, voor de Australische Saya Sakakibara met 580 punten.