Coach rekent op Serena Williams in Parijs

Serena Williams doet over twee weken mee aan Roland Garros. Dat is tenminste de verwachting van haar coach Patrick Mouratoglou. ,,Serena wil aan Roland Garros meedoen om te winnen. Of ze dat kan? Serena kan alles bereiken, daar ben ik na zes jaar samenwerking wel zeker van”, aldus Mouratoglou.

Williams speelde dit jaar nog geen wedstrijd op gravel. De 23-voudig grandslamkampioene meldde zich af voor de toernooien van Madrid en Rome. De 36-jarige Amerikaanse maakte in maart de rentree op de tennisbaan nadat ze in september was bevallen.

,,Na de zwangerschap moet Serena haar lichaam opnieuw ‘opbouwen’. Ze is nog niet waar ze wil zijn”, aldus Mouratoglou.