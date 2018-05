Dumoulin wil geen spijt krijgen

Tom Dumoulin bleef het ook op de tweede rustdag in de 101e Giro d’Italia herhalen. Hoewel zijn uitgangspositie zeer hoopgevend is, wordt het erg gecompliceerd zijn eindoverwinning van 2017 te prolongeren. ,,Vorig jaar had ik nog het vooruitzicht van twee lange tijdritten, nu moet ik het doen met een middellange race tegen de klok. Ik kan dus onmogelijk zoveel tijd pakken als verleden jaar. Ik zal moeten vechten, elke dag”, zei de Limburger van Team Sunweb maandagavond tijdens een persconferentie in zijn hotel.

Op de vraag of twee minuten voorsprong in de tijdrit ten opzichte van de huidige klassementsleider Simon Yates haalbaar is, antwoordde Dumoulin: ,,Dat kan, maar het hangt af van de benen. Als ik alles geef in de tijdrit en geen spijt heb naderhand van de dingen die ik heb gedaan, zien we wel wat er uitkomt. Ik ben niet nerveus, maar het is een feit dat het moeilijk zal worden.”

De prestaties van Yates verrassen hem niet. ,,Hij heeft al laten zien in koersen van een week dat hij een hoog niveau kan vasthouden. En nu bewijst hij dat hij het negen dagen kan, en misschien wel langer.”

Tegen het einde van de tweede week wacht de grote klimtest op de gevreesde Zoncolan. Dumoulin putte het nodige vertrouwen uit de rit van afgelopen zondag (Gran Sasso). ,,In die beklimming was mijn gevoel veel beter dan op de Etna. Toen vond ik het zelfs teleurstellend, al kon ik nog steeds de besten volgen. De Zoncolan kan me niet verrassen, al ken ik die berg alleen van televisie. Hij is steil en lang.”