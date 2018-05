Froome ziet nog steeds kansen in Giro

Chris Froome heeft de eindzege in de Ronde van Italië nog niet uit zijn hoofd gezet. ,,Er zijn wel gekkere dingen gebeurd”, vertelde de Britse wielrenner op de tweede rustdag van de Giro.

Froome staat na negen ritten teleurstellend elfde in het algemeen klassement. De achterstand van de viervoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk op Simon Yates, de drager van de roze leiderstrui, is al opgelopen tot bijna tweeënhalve minuut. ,,Dat is een flink verschil”, erkende Froome. ,,Maar er komen nog zware etappes aan. En we krijgen ook nog een tijdrit.”

De kopman van Team Sky denkt niet aan opgeven. ,,Ik ben hier om te racen en het beste uit mijzelf te halen. Als dat een twintigste plaats is, dan ga ik daarvoor. Maar ik ga natuurlijk proberen om eerste te worden. Ik ga het nu van dag tot dag bekijken”, zei hij. ,,Maar ik zie zeker nog mogelijkheden.”

Froome verwacht nog te groeien in de Giro en heeft ook een oorzaak van zijn tot dusver tegenvallende optreden. ,,Om eerlijk te zijn, zit ik niet lekker in mijn vel sinds de valpartij vlak voor de proloog”, zei hij. ,,Ik ben hard op mijn rechterkant gevallen. En in de achtste etappe viel ik weer op die kant. Daar heb ik last van, daardoor ben ik uit balans. Maar ik herstel weer en probeer zo snel als mogelijk weer mee te strijden.”