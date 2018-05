Golfer Simpson wint Players Championship

De Amerikaanse golfer Webb Simpson heeft voor het eerst in vijf jaar weer eens een toernooi gewonnen. De 32-jarige Simpson hield in de laatste ronde van het Players Championship zijn zenuwen in bedwang en haalde de winst binnen. De Amerikaan was de slotronde ingegaan met een voorsprong van liefst zeven slagen op zijn eerste achtervolger.

Simpson schreef in 2012 de US Open op zijn naam en gaat sindsdien als majorwinnaar door het leven. Zijn prestaties vielen na die triomf in Californië echter tegen. Op het Players Championship, dat ook wel bekend staat als vijfde major, was Simpson echter ouderwets op dreef.

De golfer behoorde na de eerste dag in Ponte Vedra Beach tot een groep van zes koplopers en liep daarna weg met rondes van 63 en 68. De Amerikaan kon zich zondag een slotronde van 73 slagen permitteren om toch souverein de winst te pakken met een totaal van 270, vier minder dan zijn landgenoten Jimmy Walker en Xander Schauffele en de Zuid-Afrikaan Charl Schwartzel. Tiger Woods eindigde op de gedeelde elfde plaats, zeven slagen achter Simpson.