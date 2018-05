Golfer Thomas nieuwe nummer 1

Golfer Justin Thomas is de nieuwe nummer 1 van de wereld. De 25-jarige Amerikaan heeft landgenoot Dustin Johnson afgelost aan kop van de mondiale ranglijst. Thomas eindigde afgelopen week op het Players Championship in Ponte Vedra Beach net boven Johnson en daardoor stootte hij de 33-jarige Amerikaan na vijftien maanden van de troon.

,,Dit betekent heel veel voor me”, zei Thomas, die vorig jaar met winst van het PGA Championship zijn eerste major veroverde en werd uitgeroepen tot golfer van het jaar. De Amerikaan had in maart op het WK matchplay al de kans om Johnson af te lossen, maar die druk werkte toen verlammend. ,,Ik wil niet voor even aan kop staan, ik wil heel lang de nummer 1 zijn”, zei Thomas nadat het alsnog was gelukt.

Joost Luiten zakte naar de 76e plek. De Nederlander staat nog maar net boven Tiger Woods, die in gestaag tempo opklimt en nu de nummer tachtig van de wereld is.