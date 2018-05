Handbalster Van Olphen stopt als international

Sanne van Olphen stelt zich niet langer beschikbaar voor het Nederlandse handbalteam. De 29-jarige speelster heeft al langer last van haar knie en de klachten gaan niet over. ,,Mijn gevoel zegt door te gaan, maar mijn verstand zegt luister naar je lichaam”, aldus Van Olphen, die nog niet weet of ze helemaal stopt met handballen. Ze ondergaat een nieuwe scan en aan de hand van die uitslag besluit ze of ze doorgaat op clubniveau.

Van Olphen maakte in 2006 haar debuut voor Oranje. De geboren Haagse kwam in twaalf jaar tijd tot 89 interlands, waarin ze 141 keer scoorde. Haar laatste wedstrijd als international was eind maart in de EK-kwalificatie tegen Hongarije. Van Olphen maakte deel uit van de selectie die bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro als vierde eindigde. Met Nederland won ze zilver op het WK van 2015 en het EK van 2016.

,,Jarenlang ben ik dagelijks naar de sportschool geweest om extra oefeningen te doen voor mijn knieĆ«n, maar sinds een aantal maanden heb ik ook pijn in het dagelijks leven”, zo legt Van Olphen haar besluit uit.