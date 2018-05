Sportkoepel: meldplicht seksuele intimidatie

NOC*NSF maakt haast met de aanpak van seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Op de Algemene Vergadering voerde de sportkoepel een meldplicht voor clubbesturen voor seksuele intimidatie in. Voorzitter André Bolhuis beloofde alle verdere noodzakelijke stappen te ondernemen om het probleem aan te pakken.

,,We hebben geen uitgebreid onderzoek gedaan om het rapport in de onderste la te laten verdwijnen”, zei hij, duidend op eerdere bevindingen van de commissie-De Vries. ,,Slachtoffers moeten weten dat we alles doen om ze te helpen. Er is ongelooflijk veel leed aangericht.”

Bolhuis ziet als volgende stappen onder meer de meldplicht uit te breiden tot het gehele sportkader. Het budget om het probleem effectief te bestrijden werd verdubbeld, van 310.000 euro tot 610.000 euro.