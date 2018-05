Vergeer pleit voor meer sporten Paralympics

Wat Esther Vergeer betreft wordt het programma van de Paralympische Winterspelen uitgebreid. Op dit moment zijn er zes sporten.

,,Ik zou het toejuichen als dat er meer worden”, zei de voormalig rolstoeltennisster, bij de Spelen in Zuid-Korea chef de mission van de Nederlandse paralympische equipe. ,,Er wordt ook over gesproken. Dat is goed. Aan de andere kant zeg ik wel: niet ten koste van alles. Kwaliteit moet altijd boven kwantiteit gaan.”

Vergeer, die debuteerde in haar functie, ziet veel potentie. ,,De paralympische sport zit aan het begin van wat het kan worden. Zeker de wintersport. Aan de verdere ontwikkeling wil ik graag bijdragen.”