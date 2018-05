Verstappen blijft in Barcelona voor testraces

Max Verstappen blijft in Barcelona en komt dinsdag in actie tijdens testraces voor Red Bull. Op de tweede testdag debuteert Jake Dennis voor het Formule 1-team van de Nederlander. Het zijn de eerste testraces gedurende het huidige seizoen in de Formule 1.

De 22-jarige Dennis is simulatorontwikkelingsrijder bij Red Bull. De Brit was succesvol als karter en kwam eerder ook in actie in de Formule 3.

Verstappen eindigde zondag in Cataloniƫ voor het eerst dit seizoen op het podium tijdens een Formule 1-wedstrijd. De Nederlander werd derde.

De trainingsdagen en tijden van Verstappen en Dennis kunnen worden aangepast als de weersomstandigheden tegenvallen.