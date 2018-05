De wereldkampioenschappen turnen van 2022 zijn in Liverpool. Dat heeft de internationale gymnastiekbond FIG besloten tijdens een bijeenkomst in Istanbul. De WK turnen beginnen dat jaar op 28 oktober en duren tot en met 6 november.

Dit jaar zijn de WK turnen in het najaar in Doha. Daarna zijn Stuttgart (2019) en Kopenhagen (2021) aan de beurt. In 2020 staat het evenement, vanwege de Olympische Spelen in Tokio, niet op de planning.