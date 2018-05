Bertens in Rome al in eerste ronde onderuit

Tennisster Kiki Bertens heeft op het WTA-toernooi van Rome geen vervolg kunnen geven aan haar succesvolle optreden van de afgelopen week in Madrid. De 26-jarige Wateringse verloor al in de eerste ronde van Maria Sakkari. De Griekse won in drie sets, 6-2 4-6 6-3.

Bertens was haar opmars in Madrid juist begonnen met een overwinning op Sakkari. Ze zette haar zegereeks in de Spaanse hoofdstad vervolgens door tot aan de finale, waarin ze verloor van Tsjechische Petra Kvitov√°.

Door haar klassering in Madrid steeg Bertens naar de vijftiende plaats op de wereldranglijst.