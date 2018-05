Drie Red Bulls gelijktijdig op Zandvoort

De verwachte 100.000 toeschouwers van de Jumbo Racedagen op circuit Zandvoort krijgen een uniek tafereel voorgeschoteld. Drie Formule 1-bolides van Red Bull Racing komen Eerste Pinksterdag tegelijk de baan op voor een demonstratie. Aan het stuur Max Verstappen, de Australiër Daniel Ricciardo en de Schot David Coulthard. Die laatste twee hebben definitief hun komst naar het feestje van de fans van Verstappen bevestigd.

De Formule 1-raceauto’s zijn vorige week vanuit Vietnam verscheept. ,,Ze zijn onderweg naar Zandvoort en we zijn er enorm trots op deze drie Red Bulls aan het Nederlandse publiek te kunnen presenteren. Het is de eerste keer dat Nederlandse Formule 1-liefhebbers deze racewagens tegelijkertijd in actie kunnen zien”, zegt Frits van Eerd, de grote baas van sponsor Jumbo.

Ricciardo is de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De Australiër won dit jaar de Grote Prijs van China in Shanghai. Coulthard was tussen 1994 en 2008 actief in de Formule 1; hij won dertien GP’s.