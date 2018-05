Dumoulin ongedeerd na val tiende etappe

Tom Dumoulin heeft geen ernstige schade overgehouden aan een val in de slotfase van de tiende etappe van de Ronde van Italië. ,,Het was even schrikken”, zei hij aan de finish. ,,Maar ik heb nu nergens last van.”

Dumoulin belandde zo’n 20 kilometer voor de finish tijdens een regenbui in de berm. ,,Ik kreeg de ketting niet meer op mijn fiets, dus ik moest op een andere fiets verder”, zei hij. Sam Oomen wachtte op zijn kopman en bracht hem snel terug naar het peloton. ,,Dat heeft Sam erg goed gedaan. Ik ben hem heel dankbaar”, zei Dumoulin die naar de tweede plaats van het klassement klom.

De Limburger profiteerde van een totale offday van Esteban Chaves, die na negen etappes nog tweede stond. De Colombiaan kon op de eerste beklimming al niet volgen en kwam met grote achterstand over de finish. ,,Toen bleek dat hij het moeilijk had, zijn wij en andere ploegen gaan rijden”, zei Dumoulin. ,,Daarom werd dit ook zo’n zware etappe. Het was chaotisch en ik ben geschrokken. Maar uiteindelijk kan ik wel tevreden zijn.”

Oomen zag Dumoulin vallen. ,,Ik heb gewacht en zag hem er alweer snel aankomen. Gelukkig waren we weer snel terug in het peloton. Dit was een zware etappe die ik niet snel zal vergeten. Maar het is goed gekomen.”