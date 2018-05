Haase stuit op Shapalov

Denis Shapalov is de tegenstander van Robin Haase in de tweede ronde van het tennistoernooi van Rome. De Canadees verraste Tomas Berdych, de nummer vijftien van de plaatsingslijst uit Tsjechië: 1-6 6-3 7-6 (5).

Shapalov verkeert in goede vorm. Hij bereikte vorige week nog de halve finales van het toernooi in Madrid.

Haase verzekerde zich maandag al van een plaats de tweede ronde van het graveltoernooi in Rome. De nummer 44 van de wereldranglijst was na een stroeve start in drie sets te sterk voor de Rus Daniil Medvedev: 3-6 6-4 6-1.