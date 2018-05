NK tennis na 16 jaar weg uit Rotterdam

De Nederlandse kampioenschappen tennis gaan na zestien jaar weg uit Rotterdam. De komende editie van de nationale titelstrijd wordt van 10 tot en met 16 december bij tenniscentrum Nieuwe Sloot in Alphen aan den Rijn gehouden.

De keuze voor een tennislocatie in Alphen aan den Rijn komt volgens de tennisbond KNLTB voort uit de wens de NK dichterbij het tennispubliek te brengen. De afgelopen jaren was het Topsportcentrum in Rotterdam vaste gastheer van het evenement.

,,We willen de NK dichter bij de mensen brengen in een meer tennis specifieke omgeving. Nieuwe Sloot is daar zeer geschikt voor. Bovendien hebben de mensen in Alphen aan den Rijn in het verleden laten zien dat zij goede evenementen neer kunnen zetten”, aldus Jacco Eltingh, technisch directeur van de KNLTB.

Robin Haase en Chayenne Ewijk wonnen vorig jaar de titels in Rotterdam.