Tolhoek maakt indruk bij rentree

Antwan Tolhoek heeft een sterke rentree gemaakt in het wielerpeloton. De 24-jarige Zeeuwse renner, die bijna drie maanden vanwege knieklachten geen koersen reed, eindige als vierde in de tweede etappe van de Ronde van Californië.

Hij trachtte in de pittige slotklim van 12 kilometer naar Gibraltar Road aan te klampen bij de latere winnaar Egan Bernal, maar dat was net te hoog gegrepen. De renner van LottoNL-Jumbo kwam 30 seconden na Bernal over de finish. In het algemeen klassement steeg hij naar de vierde plek op 40 tellen van leider Bernal.

,,Na drie maanden aan de kant te hebben gestaan is dit een gevoel dat ik koester”, blikte Tolhoek na afloop terug. ,,Ik heb alles gegeven en tot de laatste kilometer had ik hoop Bernal bij te halen en de leiding in het klassement te pakken. Maar ik kwam er net niet bij.”

Ploegleider Merijn Zeeman sprak vol lof over Tolhoek. ,,Chapeau. Na al zijn blessureleed was dit een ongekende prestatie. Zonder te koersen, maar met harde slimme training haalde hij dit niveau. Een knappe prestatie.”

De Ronde van Californië is een zevendaagse rittenkoers die deel uitmaakt van de UCI WorldTour.