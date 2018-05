Van Persie bij Feyenoord nog niet met pensioen

Robin van Persie heeft zijn voetbalpensioen met een jaartje uitgesteld. De 34-jarige aanvaller van Feyenoord heeft besloten om toch nog een seizoen door te gaan. Dat maakte hij in de nacht van maandag op dinsdag bekend via diverse media.

Van Persie twijfelde na de bekerwinst in De Kuip geruime tijd over zijn toekomst. Feyenoord wilde hem graag nog een jaartje in actie zien en deed hem ook een aanbieding. Na een paar weken bedenktijd ging de 102-voudig international alsnog akkoord met een nieuw contract.

Van Persie voelt zich naar eigen zeggen nog te veel liefhebber om nu al te stoppen. ,,De kern is plezier. Lekker op het veld bezig zijn. Samen beter worden. Uiteindelijk heeft dat plezier de doorslag gegeven. Op de dagen dat ik aan stoppen dacht, voelde dat op een bepaalde manier heel eng. Blijkbaar was ik er gewoon nog niet aan toe”, laat de topscorer van Oranje (vijftig goals) op AD.nl weten.

Van Persie ziet de potentie van de huidige spelersgroep en de kwaliteiten van trainer Giovanni van Bronckhorst. ,,Die gasten zien ook dat ik bepaalde dingen wilde delen, dat ik ze wil helpen”, zegt hij op Telesport.nl. ,,Ik krijg zoveel van hen terug en dat speelt mee bij mijn keuze om nog door te gaan. De medewerking van onze trainer Gio is bovendien gigantisch. Ik heb een groot vertrouwen in hem en andersom is dat ook.”

Van Persie hoopt dat zijn lichaam nog een seizoen op het hoogste niveau aankan. ,,Het hapert soms”, liet hij eerder weten. ,,Dat is geen excuus, maar wel de realiteit. Het herstel duurt langer dan ik zou willen. Het is soms een worsteling.”

Van Persie, die op 6 augustus 35 jaar wordt, speelde in zijn jeugd bij Excelsior. Als C-junior maakte hij de overstap naar Feyenoord. Van Persie debuteerde in februari 2002 in de eredivisie. In 2004 verhuisde hij naar Arsenal. Daarna kwam Van Persie ook nog uit voor Manchester United (2012-2015) en Fenerbah├že (2015-begin 2018). Hij keerde eind januari terug naar De Kuip.

Op de erelijst van Van Persie prijkt onder meer een UEFA Cup (Feyenoord in 2002), een landstitel (Manchester United in 2013), een FA Cup (Arsenal in 2005) en een KNVB-beker (Feyenoord in 2018).